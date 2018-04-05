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Дорожный знак на Новодмитровской улице развернули в нужную сторону
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Дорожный знак на Новодмитровской улице развернули в нужную сторону 

Управа Бутырского района города Москвы 1 час назад
Фото: Управа Бутырского района города Москвы
Внимание властей на проблему обратил житель района, разместивший обращение на портале «Наш город».
После выполнения заявки активист получил официальный ответ за подписью руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максима Ликсутова.
— Указанные противоречия устранены. Табличка «Зона действия» развернута на обратную сторону стойки с дорожными знаками «Остановка запрещена» и табличками «Работает эвакуатор» в соответствии со схемой организации дорожного движения на данном участке улично-дорожной сети, — говорится в сообщении.
Напомним, сервис «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Оставлять свои замечания могут жители всех столичных районов. (вт)
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