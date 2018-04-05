Дорожный знак на Новодмитровской улице развернули в нужную сторону

Внимание властей на проблему обратил житель района, разместивший обращение на портале «Наш город».

Максима Ликсутова. После выполнения заявки активист получил официальный ответ за подписью руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

— Указанные противоречия устранены. Табличка «Зона действия» развернута на обратную сторону стойки с дорожными знаками «Остановка запрещена» и табличками «Работает эвакуатор» в соответствии со схемой организации дорожного движения на данном участке улично-дорожной сети, — говорится в сообщении.

Напомним, сервис «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Оставлять свои замечания могут жители всех столичных районов. (вт)