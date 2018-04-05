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Владельцы Galaxy S9 жалуются на невозможность принять входящий звонок
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Владельцы Galaxy S9 жалуются на невозможность принять входящий звонок 

Android Insider 1 час назад
Фото: Android Insider
Владельцы некоторых Galaxy S9 и S9+ жалуются на трудности с приемом входящих звонков и сообщений, пишет SamMobile. Проблема, возникшая после установки последнего обновления, как правило, наблюдается на моделях с поддержкой двух SIM-карт, а значит, может затрагивать пользователей из Европы и России.
Сбой, с которым столкнулись владельцы флагманского смартфона Samsung, первоначально заметили их близкие, не сумев связаться с ними ни посредством телефонного звонка, ни SMS-сообщения. Устройства пострадавших пользователей при этом не содержали никаких признаков того, что кто-то пытался выйти с ними на связь.
На момент выхода публикации не существует единого способа устранения проблемы. Тем не менее, как отмечают некоторые пользователи, им помогло отключение функции защиты от спама, которую можно найти в «Настройках». Другие жертвы сбоя подчеркнуто заявляют, что перепробовали ровным счетом все, включая «жесткий» сброс.
Столкнулись с чем-то подобным? Расскажите об этом в нашем Telegram-чате.
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