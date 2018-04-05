Пасхальные украшения изготовят в центре «Ключ» на Яблочкова

Юные жители Бутырского района изготовят пасхальные украшения. Мастер-класс состоится в культурно-досуговом центре «Ключ» на Яблочкова 7 апреля.

— К участию приглашаются как девочки, так и мальчики. В этот раз мы будем осваивать декупаж — это техника декорирования различных предметов, основанная на присоединении рисунка, картины или орнамента к предмету, — сообщили в администрации центра.

Начало в 13.30. Для участия необходима предварительная запись по телефону 8 (495) 796-19-77.

Напомним, культурно-досуговый центр «Ключ» находится по адресу: ул. Яблочкова, 16. (то)