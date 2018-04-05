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Пасхальные украшения изготовят в центре «Ключ» на Яблочкова
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Пасхальные украшения изготовят в центре «Ключ» на Яблочкова 

Управа Бутырского района города Москвы 1 час назад
Фото: Управа Бутырского района города Москвы
Юные жители Бутырского района изготовят пасхальные украшения. Мастер-класс состоится в культурно-досуговом центре «Ключ» на Яблочкова 7 апреля.
— К участию приглашаются как девочки, так и мальчики. В этот раз мы будем осваивать декупаж — это техника декорирования различных предметов, основанная на присоединении рисунка, картины или орнамента к предмету, — сообщили в администрации центра.
Начало в 13.30. Для участия необходима предварительная запись по телефону 8 (495) 796-19-77.
Напомним, культурно-досуговый центр «Ключ» находится по адресу: ул. Яблочкова, 16. (то)
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