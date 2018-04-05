Председатель облдумы в Калининграде вникла в проблемы горожан

Мой Калининград . В Калининграде сегодня, 5 апреля 2018 года, председатель областной думы Марина Оргеева провела прием граждан по личным вопросам.

Проблематика, озвученная посетителями, достаточно широкая: оплата услуг ЖКХ, долевое строительство, установка памятника жертвам репрессий.

80-летний житель Калининграда обратился за разъяснением о порядке предоставления льгот по оплате взносов за капремонт людям старшего возраста, прокомментировали собкору в Калининграде сегодня, 5 апреля 2018 года, в пресс-службе облдумы.

Далее. Женщина, чей сын стал обманутым дольщиком, просила оказать содействие в решении проблемы с недостроем.

Представители одной из региональных общественных организаций предложили оказать им помощь в установке памятника жертвам политических репрессий.

Председатель Оргеева пообещала тщательно разобраться в каждом вопросе, чтобы найти справедливое и законное решение.