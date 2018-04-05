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Председатель облдумы в Калининграде вникла в проблемы горожан
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Председатель облдумы в Калининграде вникла в проблемы горожан 

Мой Калининград 1 час назад
Фото: Мой Калининград
Мой Калининград. В Калининграде сегодня, 5 апреля 2018 года, председатель областной думы Марина Оргеева провела прием граждан по личным вопросам.
Проблематика, озвученная посетителями, достаточно широкая: оплата услуг ЖКХ, долевое строительство, установка памятника жертвам репрессий.
80-летний житель Калининграда обратился за разъяснением о порядке предоставления льгот по оплате взносов за капремонт людям старшего возраста, прокомментировали собкору в Калининграде сегодня, 5 апреля 2018 года, в пресс-службе облдумы.
Далее. Женщина, чей сын стал обманутым дольщиком, просила оказать содействие в решении проблемы с недостроем.
Представители одной из региональных общественных организаций предложили оказать им помощь в установке памятника жертвам политических репрессий.
Председатель Оргеева пообещала тщательно разобраться в каждом вопросе, чтобы найти справедливое и законное решение.
В ходе приема гражданам оказана юридическая помощь. Кроме того, по ряду поднятых проблем направят запросы в министерства, ведомства и учреждения Калининградской области.
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