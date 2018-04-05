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Сюрприз для олигархов, «пробирки позора» и другие события дня
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Главные события четверга 

Рамблер 1 час назад
Сколько денег надо для «нормальной жизни» в РФ
Российской семье из трех человек нужен доход в среднем в 75,9 тысячи рублей «для нормальной жизни». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты опроса исследовательского холдинга «Ромир».
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Сбербанк блокирует карты из-за одного слова
Клиенты-юрлица Сбербанка рассказали о блокировках счетов, где в назначении платежа значится любое слово, похожее на «агент». Об этом сообщает Telegram-канал «Адские бабки».
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Финляндия приняла решение по «Северному потоку-2»
Финляндия дала согласие на строительство газопровода «Северный поток-2» на территории своей исключительной экономической зоны. Об этом сообщается на сайте правительства страны.
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НАТО возьмется за Арктику
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о намерении альянса наращивать военно-морские силы в Арктике в ответ на действия российской стороны. Об этом сообщает РИА Новости.
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Захарова показала «пробирку позора» Великобритании
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала 296 удаленный твит ее британских коллег, в котором говорилось о «совершенно точной» причастности Москвы к отравлению Сергея Скрипаля.
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Российских олигархов ждет "сюрприз"
Вашингтон до конца недели введет санкции в отношении ряда российских бизнесменов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные источники.
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Экс-глава Госкомстата найден мертвым
Бывшего главу Госкомстата РФ Юрия Юркова нашли мертвым в его коттедже в Новой Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
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Биатлонистка сборной РФ ответила на "чмошницу"
Российская биатлонистка Виктория Сливко на своей странице в соцсети «ВКонтакте» ответила критикам.
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Новый облик Леонтьева удивил Интернет
В Сети была опубликована новая фотография, на которой 69‐летний певец Валерий Леонтьев запечатлен с актрисой Еленой Яковлевой и актером Сергеем Маковецким.
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Назван срок уничтожения Вселенной «частицей бога»
Физики из Гарвардского университета выяснили, что Вселенная может погибнуть через 10139 лет из-за дестабилизации бозона Хиггса, который отвечает за массу элементарных частиц, участвующих в переносе слабого взаимодействия. В результате произойдет взрыв, который сделает невозможным существование химических элементов.
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