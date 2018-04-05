Сюрприз для олигархов, «пробирки позора» и другие события дня

Главные события четверга

Сколько денег надо для «нормальной жизни» в РФ

Российской семье из трех человек нужен доход в среднем в 75,9 тысячи рублей «для нормальной жизни». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты опроса исследовательского холдинга «Ромир».

Сбербанк блокирует карты из-за одного слова

Клиенты-юрлица Сбербанка рассказали о блокировках счетов, где в назначении платежа значится любое слово, похожее на «агент». Об этом сообщает Telegram-канал «Адские бабки».

Финляндия приняла решение по «Северному потоку-2»

Финляндия дала согласие на строительство газопровода «Северный поток-2» на территории своей исключительной экономической зоны. Об этом сообщается на сайте правительства страны.

НАТО возьмется за Арктику

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о намерении альянса наращивать военно-морские силы в Арктике в ответ на действия российской стороны. Об этом сообщает РИА Новости.

Захарова показала «пробирку позора» Великобритании

Российских олигархов ждет "сюрприз"

Вашингтон до конца недели введет санкции в отношении ряда российских бизнесменов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

Экс-глава Госкомстата найден мертвым

Бывшего главу Госкомстата РФ Юрия Юркова нашли мертвым в его коттедже в Новой Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Биатлонистка сборной РФ ответила на "чмошницу"

Российская биатлонистка Виктория Сливко на своей странице в соцсети «ВКонтакте» ответила критикам.

Новый облик Леонтьева удивил Интернет

В Сети была опубликована новая фотография, на которой 69‐летний певец Валерий Леонтьев запечатлен с актрисой Еленой Яковлевой и актером Сергеем Маковецким

Назван срок уничтожения Вселенной «частицей бога»