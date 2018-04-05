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Пять причин поехать в Великий Новгород
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Пять причин поехать в Великий Новгород 

Мир24 1 час назад
Фото: Мир24
Всего каких-то двести километров отделяют Санкт-Петербург от Великого Новгорода — одного из старейших городов России. Официальной датой его основания считается 859 год. В нем сохранились десятки памятников древнерусской архитектуры. Туристы обычно едут туда летом, но «МИР 24» нашел для вас пять причин купить билет в Новгород прямо сейчас.
Причина первая: старинные соборы и храмы
{} Первая и, пожалуй, самая очевидная причина — приехать в Великий Новгород, чтобы увидеть многочисленные соборы, храмы, часовни и Кремль. Величественные купола, засыпанные снегом, яркое солнце и легкий мороз создают ощущение того, будто ты попал в картину великого художника. Такое селфи точно наберет сотни лайков.
Причина вторая: чисто новгородская кухня
{} В Великом Новгороде вы сможете попробовать необычную старорусскую кухню, которую больше нигде не встретите. Это и новгородские грози, и крошева, и котлета из медведя, и даже многоярусный пирог.
Такие блюда характерны именно для новгородцев. Медвежатина, салат с интригующим названием «козел в огороде» и пирог, который на самом деле пять пирогов одновременно. Внутри картофель, капуста, мясо, грибы и блинная прослойка. Все нужно выложить в определенной последовательности, иначе получится не по-новгородски.
Причина третья: скатиться с картонной горки
{} Третья причина посетить Великий Новгород — вспомнить детство и скатиться с картонки с горки. Правда, в Новгороде это крепостной вал.
Сделать это можно не только снежной зимой, но и летом, трава с утренней росой скользит не хуже, чем залитая горка.
Причина четвертая: погладить коршуна
{} Эти птицы считаются царскими. Их разводили при дворах для охоты. И именно в Великом Новгороде находятся крупные птичники.
Коршун — средняя птица. Он бьет утку, фазана, дрофу молодого зайца и всех, кто находится примерно в этом диапазоне. Здесь его можно безопасно погладить.
Причина пятая: Новгородская ярмарка
Нельзя уехать из Великого Новгорода без подарка. Туристы везут отсюда украшения, расписные душегрейки, деревянные поделки. Погулять по Новгородской ярмарке — тоже повод побывать здесь.
Это одна из самых древних ярмарок на территории современной России. Купить здесь можно буквально все: от разнообразных яств до современных механизмов.
На самом деле причин побывать в Великом Новгороде намного больше. И потратив на это, например, выходные вы точно не пожалеете.
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