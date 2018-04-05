Пять причин поехать в Великий Новгород

Всего каких-то двести километров отделяют Санкт-Петербург от Великого Новгорода — одного из старейших городов России . Официальной датой его основания считается 859 год. В нем сохранились десятки памятников древнерусской архитектуры. Туристы обычно едут туда летом, но «МИР 24» нашел для вас пять причин купить билет в Новгород прямо сейчас.

Причина первая: старинные соборы и храмы

{} Первая и, пожалуй, самая очевидная причина — приехать в Великий Новгород, чтобы увидеть многочисленные соборы, храмы, часовни и Кремль. Величественные купола, засыпанные снегом, яркое солнце и легкий мороз создают ощущение того, будто ты попал в картину великого художника. Такое селфи точно наберет сотни лайков.

Причина вторая: чисто новгородская кухня

{} В Великом Новгороде вы сможете попробовать необычную старорусскую кухню, которую больше нигде не встретите. Это и новгородские грози, и крошева, и котлета из медведя, и даже многоярусный пирог.

Такие блюда характерны именно для новгородцев. Медвежатина, салат с интригующим названием «козел в огороде» и пирог, который на самом деле пять пирогов одновременно. Внутри картофель, капуста, мясо, грибы и блинная прослойка. Все нужно выложить в определенной последовательности, иначе получится не по-новгородски.

Причина третья: скатиться с картонной горки

{} Третья причина посетить Великий Новгород — вспомнить детство и скатиться с картонки с горки. Правда, в Новгороде это крепостной вал.

Сделать это можно не только снежной зимой, но и летом, трава с утренней росой скользит не хуже, чем залитая горка.

Причина четвертая: погладить коршуна

{} Эти птицы считаются царскими. Их разводили при дворах для охоты. И именно в Великом Новгороде находятся крупные птичники.

Коршун — средняя птица. Он бьет утку, фазана, дрофу молодого зайца и всех, кто находится примерно в этом диапазоне. Здесь его можно безопасно погладить.

Причина пятая: Новгородская ярмарка

Нельзя уехать из Великого Новгорода без подарка. Туристы везут отсюда украшения, расписные душегрейки, деревянные поделки. Погулять по Новгородской ярмарке — тоже повод побывать здесь.

Это одна из самых древних ярмарок на территории современной России. Купить здесь можно буквально все: от разнообразных яств до современных механизмов.

На самом деле причин побывать в Великом Новгороде намного больше. И потратив на это, например, выходные вы точно не пожалеете.