Настоящую органику отделят от плевел

Госдума приняла в первом чтении законопроект об органической продукции. Настоящей органики на прилавках станет больше?

Государственная дума приняла в первом чтении правительственный законопроект «О производстве органической продукции». До принятия закона и его тем более его реализации еще далеко, но первый шаг вроде бы сделан.

Тема органической продукции актуальна, особенно в Московском регионе, где люди стремятся вести ЗОЖ и потреблять качественную еду, но рынок продуктов, которые производители продают под метками «органическое», «органик», «био», «живой» и другими, при этом никак не контролировался. Между тем цены на такие «экологически чистые» продукты значительно выше, чем на остальную продукцию.

Новый закон определяет принципы производства органической продукции: обособлять производство, ограничивать использование агрохимикатов, пестицидов, включать запрет на применение ГМО, выбирать упаковку, оказывающую минимальный вред на продукцию и окружающую среду, и так далее. В планах — создание специального графического знака, который будет размещаться на продукции после прохождения сертификации.

Фермер Олег Сирота считает, что закон давно созрел и нужен сельскому хозяйству: спрос на такую продукцию есть, а никаких сертификатов на нее нет.

— Это большой шаг в развитии отрасли, — говорит он. — Но как он будет реализован? Будет ли это сертификат соответствия, который производители просто покупают, или жесткий контроль за продукцией, неизвестно.

Органическая продукция подразумевает собой не просто молоко из молока или творог из молока (впрочем, в стране «горящего творога» уже и это прекрасно и показатель качества), а органические стандарты производства, когда на всех этапах используется только органическая продукция — корма, моющие средства и так далее.

По словам Сироты, на то, чтобы реализовать высокие органические стандарты на практике, потребуется несколько лет, это длинный путь. Но потребители в итоге смогут рассчитывать на снижение стоимости натуральной продукции. Сегодня органическая (а порой и псевдоорганическая) продукция стоит в два-три раза дороже обычной, а после введения стандартов разница может составить всего 20–30%.

— За рубежом производством органической продукцией занимаются маленькие фермеры, — рассказывает Сирота. — Есть у такого фермера 10 или 15 гектаров земли — и он начинает выращивать органическую продукцию, и это рентабельно. У нас этой темой заинтересовались крупные агрохолдинги. С одной стороны, это благо — они подтолкнули принятие закона; с другой стороны, есть опасность, что они начнут «химичить». Производить органическую продукцию в большом хозяйстве, например на две тысячи коров, в принципе нереально, — уверен фермер.