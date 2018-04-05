Сокольнические старожилы вновь вспомнили советскую эпоху

1 апреля прошла традиционная встреча старожил Сокольников, на которую собралось порядка тридцати человек. За чашкой чая участники мероприятия вспомнили свои молодые годы, которые во многом связаны с парком и районом.

Как отметили в пресс-службе парка, собравшиеся поговорили о зимних развлечениях: катке возле центрального фонтана и на просеках, о спортивных состязаниях, участие в которых принимали и москвичи, и жители области. Вспомнили старожилы и здание, где сегодня располагается музей и дирекция парка «Сокольники». Ранее здесь находился танцевальный клуб, где молодежь танцевала рок-н-ролл и твист 50 лет назад.

Галина Соловьева поведала историю конно-спортивного клуба «Урожай». Клуб был основан на месте дореволюционного ипподрома, а с 1965 года члены клуба принимали участие в Олимпийских играх и чемпионатах мира.

Наталья Покровская подарила музею сборники своих стихотворений, посвященных родному городу и парку. На мероприятии присутствовал Александр Сорокин — правнук основателя церкви Воскресения в Сокольниках о. Иоанна Кедрова.

Очередная встреча старожилов назначена на 6 мая. Начало в 17.00. Вход, как и всегда, на нее для всех желающих свободный.

Фото: предоставлено пресс-службой музея парка «Сокольники».