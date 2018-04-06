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Виновник в смерти роженицы и ее ребенка в Нижегородской области предстанет перед судом
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Виновник в смерти роженицы и ее ребенка в Нижегородской области предстанет перед судом 

360tv.ru 42 минуты назад
Фото: 360tv.ru
В Выксунском районе Нижегородской области следователи направили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности в местный суд. Сотрудники регионального управления СК РФ подозревают врача‐акушера виновным в гибели женщины и ее ребенка во время родов в одной из районных больниц, сообщило РИА «Новости».
Согласно материалам уголовного дела, трагический инцидент произошел еще в январе 2016 года. Тогда в выксунское районное медучереждение поступила
32-летняя
роженица. В тот день обвиняемый
врач-акушер
находился на дежурстве.
Спустя два часа после поступления в отделение, у женщины диагностировали «начавшуюся асфиксию плода». Медик перевел пациентку в операционную для проведения срочного кесарева сечения.
Уточняется, что в ходе хирургического вмешательства ребенка спасти не удалось. В это время у женщины диагностировали обширное кровотечение. Однако
врач-акушер
продолжил операцию. Затем роженицу срочно транспортировали уже в реанимационное отделение, где спустя несколько часов она скончалась.
По версии следствия, обвиняемый при поступлении женщины в больницу не обеспечил контроль за внутриутробным состоянием плода, несвоевременно диагностировал его сердцебиение, что привело к гибели плода. В дальнейшем
из-за  ненадлежащего исполнения своих обязанностей обвиняемый во время операции не остановил кровотечение: операция закончена без ушивания двух сосудов в области разрыва, которые продолжали кровоточить и после окончания операции, и  из-за  этого роженица скончалась
— следственное управление по Нижегородской области СК РФ.
Сообщается, что уголовное дело уже передано в местный суд для рассмотрения по существу.
Врач-акушер
обвиняется в «причинении смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей».
Уточняется, что максимальное наказание за это правонарушение законодательно предусматривает до трех лет лишения свободы.
В Свердловской области стоматологи провели «неудачную» операцию по удалению зуба. Через несколько дней у пациентки сильно загноилась щека. Оказалось, что врачи случайно пришили десну женщины к внутренним тканям ее щеки.
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