Виновник в смерти роженицы и ее ребенка в Нижегородской области предстанет перед судом

Согласно материалам уголовного дела, трагический инцидент произошел еще в январе 2016 года. Тогда в выксунское районное медучереждение поступила

32-летняя

роженица. В тот день обвиняемый

врач-акушер

находился на дежурстве.

Спустя два часа после поступления в отделение, у женщины диагностировали «начавшуюся асфиксию плода». Медик перевел пациентку в операционную для проведения срочного кесарева сечения.

Уточняется, что в ходе хирургического вмешательства ребенка спасти не удалось. В это время у женщины диагностировали обширное кровотечение. Однако

врач-акушер

продолжил операцию. Затем роженицу срочно транспортировали уже в реанимационное отделение, где спустя несколько часов она скончалась.

По версии следствия, обвиняемый при поступлении женщины в больницу не обеспечил контроль за внутриутробным состоянием плода, несвоевременно диагностировал его сердцебиение, что привело к гибели плода. В дальнейшем

из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей обвиняемый во время операции не остановил кровотечение: операция закончена без ушивания двух сосудов в области разрыва, которые продолжали кровоточить и после окончания операции, и из-за этого роженица скончалась

— следственное управление по Нижегородской области СК РФ.

Сообщается, что уголовное дело уже передано в местный суд для рассмотрения по существу.

Врач-акушер

обвиняется в «причинении смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей».

Уточняется, что максимальное наказание за это правонарушение законодательно предусматривает до трех лет лишения свободы.