В Новом Уренгое разработчики электронной регистратуры наградили самую активную пациентку

В Новом Уренгое активного пользователя электронных медицинских услуг наградили благодарственным письмом и сувениром от департамента здравоохранения ЯНАО . Для жителей газовой столицы специалисты медицинского информационно-аналитического центра из Салехарда провели специальную акцию по внедрению электронных медицинских услуг. Горожанам, еще не знакомым с сервисом электронной медицинской регистратуры ЯНАО, помогали зарегистрировать личный кабинет, оказывали консультации по новым сервисам. Также на месте новоуренгойцы могли создать учетную запись на портале «Госуслуги» и подтвердить личность.

Оценить удобство электронных медицинских сервисов смогли уже многие пациенты. По словам разработчиков ямальской версии электронной регистратуры, Новый Уренгой является лидером в округе по количеству записей на прием к врачу в электронном виде — в 2017 году было разобрано 57955 талонов на первичный прием и 767 через портал госуслуг.

«Сейчас у нас идет разработка сервисов «Заказ справки и направления на анализ энтеробиоз», «Запись на диспансеризацию». При записи на диспансеризацию человек сразу может заполнить анкету в личном кабинете, не тратя на это время в лечебном учреждении. До конца текущего года мы планируем закончить внедрение и апробацию новых сервисов. Электронные услуги — это удобство, это экономия времени пациента, это новый уровень качества предоставления медицинской помощи», — отметила директор ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр ЯНАО» Ольга Белорус.

За два дня работы в Новом Уренгое салехардские специалисты помогли открыть 42 новых личных кабинета на сайте электронной регистратуры, провели более 70 консультаций, — сообщили в городской больнице. До этого они побывали в Надыме , в ближайшее время посетят Ноябрьск.

Напомним, в электронной регистратуре можно всегда ознакомиться с актуальным расписанием приема врачей, а также воспользоваться новыми сервисами. С конца прошлого года через сайт можно вызвать врача на дом, заказать медицинскую документацию — выписку из амбулаторной карты, справки для получения путевки на санаторно-курортное лечение.