Расписание ряда электричек Казанского направления МЖД изменится 17-26 апреля 

Расписание ряда пригородных электропоездов Казанского направления Московской железной дороги (МЖД) изменится 17, 20, 21, 26 апреля 2018 г. из-за ремонтно-путевых работ. Об этом сообщили в пресс-службе МЖД.
«Во второй половине апреля железнодорожники проведут плановые ремонтно-путевые работы на Казанском направлении МЖД. Обслуживание инфраструктуры необходимо для обеспечения безопасности и надежности перевозок, в том числе после эксплуатации инфраструктуры в зимний период и перед началом массовых летних перевозок. Так, 17 апреля с 6:00 до 16:00 специалисты заменят стрелочные переводы на станции «Черусти», а 26 апреля с 5:30 до 16:00 — на станции «Кривандино». В связи с этим временно изменится расписание четырех электричек, курсирующих на участке Куровская-Черусти», — говорится в сообщении.
Кроме того, 20 и 21 апреля с 6:40 до 16:40 железнодорожники заменят рельсошпальную решетку на первом главном пути перегона Пески-Голутвин и на станции «Голутвин».
«В дни указанных работ временно изменится расписание некоторых пригородных поездов, курсирующих между Москвой и Рязанью и подмосковным Раменским. Корректировки будут внесены в расписание электричек, выполняющих рейсы на участках Шиферная-Голутвин, Рязань-1-Дивово, Виноградово-Голутвин, Фаустово-Голутвин, пл. 88 км-Голутвин, пл. 86 км-Шиферная, Шиферная-Быково и Виноградово-пл. 88 км. Также у нескольких электричек изменится количество остановок на маршруте. Железнодорожники просят с пониманием отнестись к ремонтно-путевым работам и внимательно следить за расписанием пригородных электропоездов», — отмечается в сообщении.