Расписание ряда электричек Казанского направления МЖД изменится 17-26 апреля

Расписание ряда пригородных электропоездов Казанского направления Московской железной дороги (МЖД) изменится 17, 20, 21, 26 апреля 2018 г. из-за ремонтно-путевых работ. Об этом сообщили в пресс-службе МЖД.

«Во второй половине апреля железнодорожники проведут плановые ремонтно-путевые работы на Казанском направлении МЖД. Обслуживание инфраструктуры необходимо для обеспечения безопасности и надежности перевозок, в том числе после эксплуатации инфраструктуры в зимний период и перед началом массовых летних перевозок. Так, 17 апреля с 6:00 до 16:00 специалисты заменят стрелочные переводы на станции «Черусти», а 26 апреля с 5:30 до 16:00 — на станции «Кривандино». В связи с этим временно изменится расписание четырех электричек, курсирующих на участке Куровская-Черусти», — говорится в сообщении.

Кроме того, 20 и 21 апреля с 6:40 до 16:40 железнодорожники заменят рельсошпальную решетку на первом главном пути перегона Пески-Голутвин и на станции «Голутвин».