Расписание ряда электричек Горьковского направления МЖД изменится с 16 апреля по 31 мая

Расписание ряда пригородных электропоездов Горьковского направления Московской железной дороги (МЖД) будет изменено с 16 апреля по 31 мая 2018 г., сообщили в пресс-службе столичной магистрали.

«С 16 апреля по 31 мая изменится расписание некоторых пригородных поездов Горьковского направления МЖД. Это связано с развитием инфраструктуры в рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД» . Реализация проекта позволит расширить пропускную способность радиального направления и создаст дополнительные возможности для пассажиров. Параллельно с этим проходят работы по обслуживанию путевой инфраструктуры, в том числе после ее эксплуатации в зимний период и перед началом массовых летних перевозок, необходимые для обеспечения безопасности и надежности перевозочного процесса», — говорится в сообщении.

Уточняется, что 16-18 апреля и 23-25 апреля железнодорожники в период с 21:20 до 6:40 будут укладывать новые стрелочные переводы на станции «Реутово». В указанное время движение поездов на этом участке будет организовано по соседним путям в реверсивном режиме — электрички будут поочередно пропускаться в обе стороны.

«У некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, а также количество и порядок остановок на маршруте. Корректировки коснутся следующих остановочных пунктов: «Серп и Молот», «Карачарово», «Чухлинка», «Кусково», «Новогиреево», «Реутово», « Никольское », «Салтыковская», «Кучино» и «Машиностроитель». Кроме того, из расписания выведены несколько электричек на участке Москва-Железнодорожная», — указано в сообщении.

Отмечается, что одновременно с этим 16-27 апреля и 3-31 мая на перегоне Дрезна-Орехово-Зуево пройдут работы по капитальному ремонту пути. Они назначены преимущественно на дневное время — с 8:40 до 16:20 — чтобы обеспечить максимально возможный объем движения пригородных поездов в часы пик.

«В эти дни некоторые дневные поезда Горьковского направления будут отправляться и прибывать раньше или позже привычного расписания. У нескольких поездов изменится количество и порядок остановок на маршруте», — поясняется в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что развитие Московского железнодорожного узла, которое проводит компания «РЖД», способствует улучшению социально-экономической среды для населения. Модернизация инфраструктуры и строительство дополнительных главных путей в перспективе позволят увеличить количество пригородных поездов, повысить скорость, что укрепит связь столицы с городами Подмосковья . Это создаст дополнительные транспортные возможности для пассажиров и повысит качество предоставляемых услуг в сфере пригородных перевозок.

«Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и внимательно следить за расписанием пригородных электропоездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД пассажирам», — заключили в МЖД.