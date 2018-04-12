Расписание электричек Белорусского направления МЖД изменится в выходные дни 14-15 и 21-22 апреля

Расписание электричек Белорусского направления Московской железной дороги (МЖД) изменится в связи с масштабными работами по развитию инфраструктуры в выходные дни с 14 на 15 и с 21 на 22 апреля, сообщили в пресс-службе перевозчика.

«На Белорусском направлении Московской железной дороги продолжаются работы по развитию инфраструктуры в рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД» , которая предусматривает организацию ускоренного движения на участке Москва Одинцово . Так, с 14 на 15 апреля с 19:40 до 8:40 железнодорожники проведут масштабные путевые работы на участке от Одинцово до Баковки перегона Одинцово-Кунцево-1: соединят новый построенный участок пути с существующим железнодорожным полотном, проведут балластировку и выправку пути. Это необходимо для продолжения работ по укладке дополнительных главных путей и перспективного повышения скорости движения поездов. В следующие выходные, с 21 на 22 апреля, с 19:40 до 9:00 железнодорожники продолжат аналогичные работы на участке от Трехгорки до Баковки. Технологические окна специально назначены в выходные дни преимущественно в ночное время, чтобы сохранить объем пригородных поездов в будни», — говорится в сообщении.

Уточняется, что во время работ движение поездов будет осуществляться по одному пути в реверсивном режиме — поезда будут поочередно пропускаться в обе стороны. На период проведения работ с рейсов будут сняты ряд пригородных электропоездов, курсирующих между Москвой и станциями «Звенигород», «Голицыно», «Одинцово», «Кубинка», «Можайск», «Бородино», а также выполняющих диаметральные маршруты. Также будет скорректировано расписание некоторых электричек, ряд пригородных поездов станут отправляться и прибывать раньше или позже привычного графика, у незначительного числа электричек изменится количество остановок на маршруте.

С изменениями в расписании пригородных поездов можно ознакомиться на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Развитие Мосузла направлено на укрепление социально-экономических связей, повышение мобильности населения и улучшение качества транспортных услуг. В 2018 г. в рамках первой очереди развития Белорусского направления Московской железной дороги планируется ввод в эксплуатацию III главного пути на участке Москва-Одинцово, запуск дополнительно 18 пар электропоездов (одна пара — это туда-обратно) на маршруте Москва-Одинцово и 16 пар — Москва-Усово.