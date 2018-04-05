Праздник улыбок прошел в одной из школ Войковского

«День смешинок и улыбок» устроили на минувшей неделе в школе №717 Войковского района. Мероприятие прошло в начальных классах.

— Старшеклассники порадовали ребят своими шутками и розыгрышами — веселые игры и стихи подготовили ученики 10 «Б». Ребята рассказали ученикам, как отмечают их любимый праздник День смеха в других странах, —прокомментировал представитель школы.

Также малыши и старшеклассники поучаствовали в различных конкурсах и эстафетах, получив заряд бодрости в преддверии весенних каникул. (ео)