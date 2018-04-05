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Пьяные приятели в ходе драки едва не угодили под поезд в лондонской подземке
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Пьяные приятели в ходе драки едва не угодили под поезд в лондонской подземке 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Шуточная драка двух подвыпивших молодых людей в лондонской подземке едва не обернулась настоящей драмой — в пылу схватки приятели свалились на рельсы прямо перед прибывающим поездом, сообщает Sun. Очевидцы не только пришли на помощь, но и сняли их на видео.
"The pair, described as extremely drunk, were ‘play-fighting’ on the Green Park platform on the Victoria line when they fell into the path of an oncoming train, before being luckily rescued by other passengers. "
Публикация от People on the Underground (@peopleontheunderground) 4 Апр 2018 в 11:34 PDT  Инцидент произошел на станции Green Park, где заскучавшие товарищи в ожидании поезда затеяли легкую потасовку. Толкая друг друга, они незаметно для себя оказались на краю платформы, а после неудачного броска одного из «борцов» сорвались на пути. На их счастье другие пассажиры продемонстрировали отменную реакцию и быстро вытащили шалунов на платформу. Именно им приятели и обязаны спасением своих жизней, поскольку машинист не успел бы остановить состав.
"Идиоты" — пожалуй, самая мягкая характеристика, которой пользователи удостоили «героев» ролика, предложив наказать их внушительным штрафом.
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