Об охране пернатых рассказали юным жителям Войковского

Международный день птиц отметили 1 апреля в Центральной библиотеке №21 на улице Космонавта Волкова.

— Читателям рассказали об истории этого дня, о пользе птиц и их охране. Дети, в свою очередь, поведали, какие кормушки они смастерили для пернатых, которые зимуют вместе с нами, — сообщили организаторы.

Ребята и взрослые совершили виртуальное путешествие в мир птиц, послушали птичьи голоса, отгадали загадки о птицах. Познакомились с книжной выставкой «Птицы — герои сказок». Также гости приняли участие в мастер-кла ссе по изготовлению птички-закладки. (ео)