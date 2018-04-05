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Об охране пернатых рассказали юным жителям Войковского
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Об охране пернатых рассказали юным жителям Войковского 

Управа района Войковский 1 час назад
Фото: Управа района Войковский
Международный день птиц отметили 1 апреля в Центральной библиотеке №21 на улице Космонавта Волкова.
— Читателям рассказали об истории этого дня, о пользе птиц и их охране. Дети, в свою очередь, поведали, какие кормушки они смастерили для пернатых, которые зимуют вместе с нами, — сообщили организаторы.
Ребята и взрослые совершили виртуальное путешествие в мир птиц, послушали птичьи голоса, отгадали загадки о птицах. Познакомились с книжной выставкой «Птицы — герои сказок». Также гости приняли участие в мастер-кла  ссе по изготовлению птички-закладки. (ео)
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