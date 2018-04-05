Деньги в обмен на пластик: как на Гаите борются с мусором

Социальная организация Plastic Bank предложила платить деньги жителям Гаити взамен на то, что они будут собирать скопленный на улицах мусор, который в дальнейшем пойдёт на переработку. Ежегодно скапливается около 8 тонн пластикового мусора, который наносит вред окружающей среде, в том числе обитателям океана. На телеканале Blue Planet II, показали кадры черепахи, запертой в пластиковом пакете, и гринды, которая кормит своего мертвого детёныша. Вероятно, он умер от употребления зараженного молока матери.

Производители таких брендов как Henkel, Swarzkopf, Loctite и Persil объединились с Plastic Bank для того чтобы предотвратить появление пластика в океане. Первые товары, упаковка которых будет содержать океанский пластик, попадёт на полки магазинов во второй половине 2018 года.

Программа Plastic Bank носит не только экологический, но и социальный характер. Гаити — беднейшая страна в западном полушарии. В ней просто нет инфраструктуры перерабатывания мусора. Таким образом, пластик лежит на земле, пока не пойдёт дождь, который смоет мусор в океан. Оплата жителям Гаити от Plastic Bank выше рыночных цен за сбор отходов и их доставку в центры сбора. После сбора мусор измельчается и перевозится за границу. Сборщики могут конвертировать пластик либо в наличные деньги, либо в другие товары, например в ваучеры, которыми можно оплатить обучение.

В дальнейшем в планы Plastic Bank входит расширение связей с крупными компаниями, производящими потребительские товары.