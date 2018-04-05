Ещё
Хозяева дачи в Подмосковье обнаружили в летнем душе тело младенца
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Хозяева дачи в Подмосковье обнаружили в летнем душе тело младенца 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Хозяева дачи в Балашихинском районе обнаружили в летнем душе тело новорожденного мальчика, по данному факту начата проверка, сообщает пресс-служба ГСУСК России по Московской области.
"Пятого апреля в следственный отдел по городу Балашиха ГСУСК России по Московской области поступила информация об обнаружении тела новорожденного ребенка мужского пола. По данному факту незамедлительно организовано проведение доследственной проверки", — говорится в сообщении.
Тело ребенка направлено на судмедэкспертизу для установления причины смерти.
РИА Новости: последние новости
Юлия Скрипаль попросила уважать частную жизнь Mafia state: немецкий политик пригвоздил Британию к позорному столбу Путин попросил "Опору России" уточнить просьбу по землям Минобороны
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Клиентов Сбербанка атаковал опасный вирус30
Юлия Скрипаль ответила на предложение РФ о помощи93
Юлия Скрипаль заговорила411
В России введут новую меру пресечения110
На Украине нашелся танк-мутант104
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
02:40
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
В мире Происшествия
00:56
В Ставропольском крае упал вертолет
Происшествия Войска
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
01:14
Разыграли сами себя
Общество
00:36
Раскрыто содержание звонка солистки The Cranberries
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
00:16
Пару сбило насмерть во время занятий любовью
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение