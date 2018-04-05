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Хореограф проекта «Танцы» заявил, что с Пугачевой было невозможно работать
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Хореограф проекта «Танцы» заявил, что с Пугачевой было невозможно работать 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Известность к хореографу пришла, когда он стал участником «Фабрики звезд» в 2004 году. Именно тогда его выделила Примадонна, которая была художественным руководителем телешоу. Мигель ранее рассказывал, что после окончания проекта не раз был режиссером «Рождественских встреч». После завершения очередного проекта он сообщил Алле Борисовне, что больше не хочет с ней работать. В интервью YouTube-каналу «А поговорить?» хореограф заявил, что порой с Примадонной было невозможно сотрудничать.
"Алла Борисовна многое себе позволяла, но она королева. Она себе позволяла очень неприличные вещи. Может быть, она была не в себе», — высказался танцор. Впрочем, смутившись, предложил ведущим оставить эту тему, так как сотрудничал с Аллой Борисовной давно, и за прошедшее время многое могло измениться.
Мигель также высказался о творчестве Максима Аверина и Николаева Баскова. По мнению хореографа и наставника танцевального проекта, российским знаменитостям нужно очень много работать, чтобы хотя бы немного приблизиться к уровню западных звезд.
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