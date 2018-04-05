Плотников рассказал об особенностях текущей посевной кампании 

Россия продолжает наращивать посевные площади, в этом году они превысят 80 миллионов гектар, рассказал «Парламентской газете» первый заместитель председателя Комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Плотников.
«Особенность нынешней посевной кампании также и в том, что после рекордного урожая прошлого года закупочные цены на зерно упали, и доходность в отрасли существенно снизилась. Также произошло резкое удорожание ГСМ: дизельного топлива — на 17%, бензина — на 6%», — рассказал депутат.
По его мнению, сегодня важно максимально упростить доступ фермеров к кредитно-финансовым ресурсам и обеспечить своевременное доведение средств господдержки до сельхозпроизводителей.
При этом Владимир Плотников подчеркнул позитивную тенденцию этого года. «Беспрецедентно, как никогда ранее, средства господдержки — единая субсидия и погектарная поддержка — стали уходить в регионы ещё до начала полевых работ, начиная с 15 февраля. Самое важное — чтобы она (финансовая помощь. — Прим. ред.) доходила до каждого крестьянина, до каждого хозяйства», — отметил депутат.
Он добавил, что важную роль в этом процессе занимает слаженная совместная работа Комитета Госдумы по аграрным вопросам, Комитета Госдумы по Регламенту и Министерства сельского хозяйства. В качестве одного из инструментов координации усилий образована специальная комиссия по эффективному использованию средств господдержки.
Владимир Плотников отметил тот факт, что выполняется поручение Президента России Владимира Путина на форуме в Краснодаре о льготном кредитовании малых форм хозяйствования. Минсельхоз уже одобрил выдачу 4,5 тысячи кредитов малым формам хозяйствования на 31 млрд рублей. Число заёмщиков увеличилось в три раза.
«Своевременные, грамотные меры дают основания для уверенности в том, что наши сельхозпроизводители выполнят все агротехнические работы в оптимальные сроки и с высоким качеством», — сказал Владимир Плотников.