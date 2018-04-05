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Евгения Кулика поздравляют со свадьбой
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Евгения Кулика поздравляют со свадьбой 

Журнал ОК! 45 минут назад
Интернет-пользователи поздравляют актера фильма «Я худею» Евгения Кулика со свадьбой. Слухи спровоцировала фотография, которую опубликовала его возлюбленная Регина Гайсина в соцсетях. В кадре девушка в свадебном платье держит под руку актера.
Он мой, — подписала снимок Регина.
Евгений Кулик с возлюбленной
Поклонники поздравили пару с радостным событием и пожелали семейного благополучия. Однако некоторые интернет-пользователи предположили, что Евгений и Регина снимали очередной «вайн».
Напомним, что Евгений Кулик известен благодаря своей работе в сериале «Остров» и фильме «Я худею». Также актер снимает юмористические видео, которые публикует на своей странице в Инстаграм.
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