Евгения Кулика поздравляют со свадьбой

Интернет-пользователи поздравляют актера фильма «Я худею» Евгения Кулика со свадьбой. Слухи спровоцировала фотография, которую опубликовала его возлюбленная Регина Гайсина в соцсетях. В кадре девушка в свадебном платье держит под руку актера.

Он мой, — подписала снимок Регина.

Евгений Кулик с возлюбленной

Поклонники поздравили пару с радостным событием и пожелали семейного благополучия. Однако некоторые интернет-пользователи предположили, что Евгений и Регина снимали очередной «вайн».

Напомним, что Евгений Кулик известен благодаря своей работе в сериале «Остров» и фильме «Я худею». Также актер снимает юмористические видео, которые публикует на своей странице в Инстаграм.