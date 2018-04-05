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Екатеринбургские суворовцы посетили Музей боевой славы Урала
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Екатеринбургские суворовцы посетили Музей боевой славы Урала 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Ребята ознакомились с историей создания Екатеринбурга, узнали о вкладе уральцев в победу над врагом в годы Великой Отечественной войны, краткую биографию выдающихся военных конструкторов.
Музей боевой славы Урала посетили воспитанники Екатеринбургского суворовского военного училища.
Ребята ознакомились с историей создания Екатеринбурга, узнали о вкладе уральцев в победу над врагом в годы Великой Отечественной войны, краткую биографию выдающихся военных конструкторов.
На первом этаже суворовцы смогли осмотреть образцы раритетного и современного огнестрельного и холодного оружия, знаки отличия, государственные награды, включая Орден Победы.
Особенно впечатлила ребят диорама «Форсирование Днепра», открытая в канун 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Суворовцы долго рассматривали детали диорамы, наблюдали за ходом переправы. Рев моторов самолетов, вой снарядов и сирен, 3D проекции — все это погружает в страшную атмосферу военных лет и оставляет сильные эмоции, пробуждает у зрителя патриотизм, чувство гордости за свое Отечество.
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