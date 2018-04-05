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Краснодарские правоохранители расследуют массовую драку на стройке
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Краснодарские правоохранители расследуют массовую драку на стройке 

ИД «Собеседник» 1 час назад
В МВД по Краснодарскому краю заявили, что разбираются в обстоятельствах массовой драке на одной из строек.
Об этом сообщает РИА «Новости». На одной из строек в краевом центре произошла массовая драка с участием рабочих. Побоище попало в объективы видеокамеры: на кадрах запечатлены более 20 рабочих, среди которых нашлись и те, кто пытался разнимать дерущихся.
Известно, что инцидент произошел 29 марта. Никаких уголовных дел в связи с ним не возбуждались. С участниками драки полицейские провели беседы, однако рабочие всячески отрицают свою причастность к ней.
Однако в краевом МВД заявили, что такие показания рабочих этой стройки их не устраивают: «По факту инцидента, снятого на видео, проводится проверка. Устанавливаются личности, участвовавшие в драке».
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