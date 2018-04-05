В Баварии полиция получит самые широкие полномочия с 1945 года

В Баварии готовится законопроект, который, по оценкам специалистов, обеспечит полиции самые широкие полномочия с 1945 года. Стражи порядка получат право применить силу на основании подозрения о «грозящей опасности», сообщает журнал Focus.

Документ позволит полиции более жестко действовать при разгоне массовых мероприятий. В отношении манифестантов могут использовать светошумовые гранаты и гранаты со слезоточивым газом лишь при предположении о «грозящей опасности для жизни, здоровья и свободы граждан». Кроме того, предусматривается расширение полномочий полицейских структур в целях предупреждения преступлений. Речь, в том числе, идет о прослушивании телефонов, контроле электронной и почтовой переписки, проведении обысков, обмене информацией с другими силовыми ведомствами. Могут быть также получены образцы ДНК человека, которые используют в расследовании.

"Новый закон о полиции в Баварии представляет собой значительное ужесточение уже существующих норм и предоставит местным силовым структурам большие права, нежели в других федеральных землях", — полагает эксперт по правовым вопросам Немецкой высшей школы полиции Маркус Тиль. По его словам, ключевыми словами являются «грозящая опасность». Полиция получит право действовать при отсутствии реального преступления. Это значительно снижает порог применения силы со стороны силовиков.

Ожидается, что «закон о полиции» будет принят ландтагом Баварии 10 мая еще до начала летних каникул. Земельный парламент контролируют христианские социалисты, которые намерены обеспечить прохождение документа.

Между тем партия «зеленых» в ландтаге направила запрос в Баварский конституционный суд с просьбой рассмотреть законопроект о полиции на предмет соответствия Основному закону страны. В Регенсбурге и других баварских городах прошли протестные акции против расширения прав полиции. Участники митингов выступают против вмешательства в частную жизнь граждан.