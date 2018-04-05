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Кадыров: в Чечне создали лучшие условия для привлечения инвестиций и развития бизнеса
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Кадыров: в Чечне создали лучшие условия для привлечения инвестиций и развития бизнеса 

ТАСС 1 час назад
ГРОЗНЫЙ, 5 апреля. /ТАСС/. Устранение административных барьеров, реализация программы господдержки предпринимательства и снижение налоговой ставки делают Чеченскую Республику привлекательной для инвесторов и малого бизнеса, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров по итогам заседании Госсовета России.
"В первую очередь устраняются административные барьеры, которые мешают развитию малого бизнеса. Хочу подчеркнуть, что в Чеченской Республике значительная доля реализуемой продукции привозная, в этом плане не возникает никаких административных барьеров и проблем, но своей задачей также считаем помочь местному бизнесу прочно встать на ноги. Для этого реализуется программа господдержки предпринимательства, снижена налоговая ставка для начинающих бизнесменов", — написал Кадыров на своей странице в соцсети «Вконтакте».
По его словам, в регионе создали лучшие условия для привлечения инвестиций.
"Европейские компании рассматривают наши предложения и отмечают, что мы строим предприятия последнего поколения, и с нами интересно работать. В Чечне строят свои производства и бизнесмены азиатских стран, Ближнего Востока. Совершенно верно подмечено главой государства, что гражданское общество, бизнес и органы власти должны вместе работать", — отметил Кадыров.
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