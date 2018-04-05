Строительная компания «Век» отметила 70-летний юбилей (видео) 

Девиз «Века»: «Профессионализм, помноженный на безупречную деловую репутацию».
Строительная компания «Век» в марте 2018 года отметила юбилей — 70 лет!
Компания является правопреемником Строительно-монтажного поезда № 138 (СМП-138), который был образован в 1948 году министерством путей сообщения СССР для строительства и восстановления на территории Карелии инфраструктуры Октябрьской железной дороги, серьёзно пострадавшей в годы войны.
Компания внесла огромный вклад в застройку карельской столицы. Всем хорошо известны простроенные ею здания. Это и железнодорожный вокзал, и привокзальная площадь, и практически вся улица Шотмана, Первомайский проспект, жилые кварталы в 5-м посёлке, здания в центре города…
Компания сумела вместе со страной пережить все драматические события последних 70 лет. И сегодня «Век» по праву считается одной из ведущих генподрядных организацией Петрозаводска, которой попрежнему вносит серьёзный вклад в современную городскую застройку.
Подробнее об это смотрите в видеосюжете.
По материалам: ptzgovorit.ru