Строительная компания «Век» отметила 70-летний юбилей (видео)

Девиз «Века»: «Профессионализм, помноженный на безупречную деловую репутацию».

Строительная компания «Век» в марте 2018 года отметила юбилей — 70 лет!

Компания является правопреемником Строительно-монтажного поезда № 138 (СМП-138), который был образован в 1948 году министерством путей сообщения СССР для строительства и восстановления на территории Карелии инфраструктуры Октябрьской железной дороги, серьёзно пострадавшей в годы войны.

Компания внесла огромный вклад в застройку карельской столицы. Всем хорошо известны простроенные ею здания. Это и железнодорожный вокзал, и привокзальная площадь, и практически вся улица Шотмана, Первомайский проспект, жилые кварталы в 5-м посёлке, здания в центре города…

Компания сумела вместе со страной пережить все драматические события последних 70 лет. И сегодня «Век» по праву считается одной из ведущих генподрядных организацией Петрозаводска , которой попрежнему вносит серьёзный вклад в современную городскую застройку.

Подробнее об это смотрите в видеосюжете.