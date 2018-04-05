Ещё
Строительная компания «Век» отметила 70-летний юбилей (видео)
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Строительная компания «Век» отметила 70-летний юбилей (видео) 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Девиз «Века»: «Профессионализм, помноженный на безупречную деловую репутацию».
Строительная компания «Век» в марте 2018 года отметила юбилей — 70 лет!
Компания является правопреемником Строительно-монтажного поезда № 138 (СМП-138), который был образован в 1948 году министерством путей сообщения СССР для строительства и восстановления на территории Карелии инфраструктуры Октябрьской железной дороги, серьёзно пострадавшей в годы войны.
Компания внесла огромный вклад в застройку карельской столицы. Всем хорошо известны простроенные ею здания. Это и железнодорожный вокзал, и привокзальная площадь, и практически вся улица Шотмана, Первомайский проспект, жилые кварталы в 5-м посёлке, здания в центре города…
Компания сумела вместе со страной пережить все драматические события последних 70 лет. И сегодня «Век» по праву считается одной из ведущих генподрядных организацией Петрозаводска, которой попрежнему вносит серьёзный вклад в современную городскую застройку.
Подробнее об это смотрите в видеосюжете.
По материалам: ptzgovorit.ru
Карельские вести: последние новости
Жертв крушения Ан-148 родным предложили хоронить по частям: нехватка экспертов Юлия Скрипаль сделала первое заявление Страстная пятница 2018: запреты, приметы, как правильно провести день
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Клиентов Сбербанка атаковал опасный вирус31
Юлия Скрипаль ответила на предложение РФ о помощи102
Юлия Скрипаль заговорила414
В России введут новую меру пресечения110
На Украине нашелся танк-мутант112
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
02:40
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
В мире Происшествия
00:56
В Ставропольском крае упал вертолет
Происшествия Войска
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
01:14
Разыграли сами себя
Общество
00:36
Раскрыто содержание звонка солистки The Cranberries
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
00:16
Пару сбило насмерть во время занятий любовью
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение