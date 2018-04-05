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Учебная сессия Азиатско-Тихоокеанской региональной ассамблеи МСЖД состоялась в МИИТ
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Учебная сессия Азиатско-Тихоокеанской региональной ассамблеи МСЖД состоялась в МИИТ 

Управа района Марьина роща 1 час назад
Фото: Управа района Марьина роща
Российском университете транспорта (МИИТ) недавно состоялась учебная сессия Азиатско-Тихоокеанской региональной ассамблеи Международного союза железных дорог (МСЖД). Тема, которая обсуждалась в ходе сессии — «Лучшие практики управления и обучения персонала железных дорог».
В мероприятии приняли участие 35 представителей железных дорог из различных стран. Россию представляли сотрудники центрального аппарата и дирекций ОАО «РЖД», ВНИИАС и Российского университета транспорта.
В ходе сессии присутствующие были проинформированы о проектах МСЖД. По итогам обучения ректор МИИТ Борис Левин вручил участникам сертификаты, подписанные также генеральным директором МСЖД Жаном-Пьером Лубину. (то)
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