Курян приглашают принять участие в акции «Бессмертный полк»

В штабе регионального отделения движения можно получить актуальные сведения о подготовке к шествию

В преддверии Всероссийской акции на базе Курского государственного университета в штабе регионального отделения движения «Бессмертный полк России» ведётся прием граждан. Здесь можно получить актуальные сведения о подготовке к шествию, а также обратиться за помощью к волонтерам.

Штаб КРО ООД «Бессмертный полк России» располагается в КГУ по адресу: ул. Золотая, 8, 1-й этаж, каб. 311.

Прием граждан по личным вопросам осуществляется каждый четверг с 10:00 до 15:00, в остальные дни по предварительному согласованию.