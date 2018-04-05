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Курян приглашают принять участие в акции «Бессмертный полк»
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Курян приглашают принять участие в акции «Бессмертный полк» 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
В штабе регионального отделения движения можно получить актуальные сведения о подготовке к шествию
В преддверии Всероссийской акции на базе Курского государственного университета в штабе регионального отделения движения «Бессмертный полк России» ведётся прием граждан. Здесь можно получить актуальные сведения о подготовке к шествию, а также обратиться за помощью к волонтерам.
Штаб КРО ООД «Бессмертный полк России» располагается в КГУ по адресу: ул. Золотая, 8, 1-й этаж, каб. 311.
Прием граждан по личным вопросам осуществляется каждый четверг с 10:00 до 15:00, в остальные дни по предварительному согласованию.
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