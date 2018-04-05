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Приглашение на представление «ТАЙНА МУЗЕЯ СНОВ» от Цирка «Аквамарин» по льготным ценам
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Приглашение на представление «ТАЙНА МУЗЕЯ СНОВ» от Цирка «Аквамарин» по льготным ценам 

Управа Пресненского района города Москвы 1 час назад
Фото: Управа Пресненского района города Москвы
В рамках государственных и городских программ поддержки многодетных и малообеспеченных семей, семей с детьми-инвалидами, старшего поколения, интеграции инвалидов и профилактики социальной исключённости, а также рамках лично своей инициативы, т.к мы являемся полностью коммерческой организацией, которая существует только на свои средства, без поддержки государства и города, Цирк «Аквамарин» готов предоставлять билеты на свои представления по льготной цене — 400 рублей за один билет в выходные дни и в будни— 300руб.
Заявку можете отправлять на почту или, позвонив по телефону, указанными ниже.
Если наше предложение Вас заинтересовало, то мы с радостью предложим Вам места на даты, указанные в расписании.
С уважением,
менеджер отдела продаж
Дронова Анна
тел. +7 (495) 540 87 87 доб.208  моб. +7 (967) 030 44 47  https://circusaqua.ru/
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