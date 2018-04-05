Приглашение на представление «ТАЙНА МУЗЕЯ СНОВ» от Цирка «Аквамарин» по льготным ценам

В рамках государственных и городских программ поддержки многодетных и малообеспеченных семей, семей с детьми-инвалидами, старшего поколения, интеграции инвалидов и профилактики социальной исключённости, а также рамках лично своей инициативы, т.к мы являемся полностью коммерческой организацией, которая существует только на свои средства, без поддержки государства и города, Цирк «Аквамарин» готов предоставлять билеты на свои представления по льготной цене — 400 рублей за один билет в выходные дни и в будни— 300руб.

Заявку можете отправлять на почту или, позвонив по телефону, указанными ниже.

Если наше предложение Вас заинтересовало, то мы с радостью предложим Вам места на даты, указанные в расписании.

С уважением,

менеджер отдела продаж

Дронова Анна

тел. +7 (495) 540 87 87 доб.208 моб. +7 (967) 030 44 47 https://circusaqua.ru/