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Президент Финляндии принял участие в ежегодном подсчете сайменских нерп
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Президент Финляндии принял участие в ежегодном подсчете сайменских нерп 

ТАСС 2 часа назад
ХЕЛЬСИНКИ, 6 апреля. /Корр. ТАСС Нина Бурмистрова/. Президент Финляндии Саули Ниинистё принял участие в ежегодном подсчете сайменских нерп — редких животных, которые обитают только в Суоми. Об этом сообщила канцелярия главы государства.
Мероприятие проходило на озере Пихлаявеси недалеко от города Савонлинна — это один из водоемов сайменской озерной сети — где в сопровождении экологов президент разыскивал и проверял построенные из снега гнезда животных. Всего главе государства удалось проинспектировать пять жилищ нерп, в двух из которых были найдены детеныши. «В двух из пяти гнезд обитают взрослые нерпы с потомством. Это удалось установить исходя из того, что на стенах жилища был обнаружен мех детенышей», — приводит слова Ниинистё телекомпания Yle.
Процесс проверки гнезд пока еще официально не начался. Всего в этом году силами добровольцев на озерах Саймы их было зафиксировано около 300. Учет животных проводят сотрудники Государственного лесного управления страны, главная цель состоит в том, чтобы по итогам сделать прогноз, насколько большим может быть прирост популяции в текущем году. Согласно прогнозам, в 2018-м число нерп на Сайме может увеличиться до 400.
В феврале на озерах сайменской системы объявили «период покоя» на время гнездования нерп. Цель акции состоит в том, чтобы люди не тревожили животных перед появлением потомства и обходили стороной места их гнездования. В это время в районах, где они проживают, запрещено, например, ловить рыбу сетями и пользоваться снегоходами.
В 1990 году сайменских нерп экологи насчитали всего 180, но в последние годы их популяция, не так давно считавшаяся исчезающей, начала расти. Еще в 2012 году в зимнее время ее размер оценивался примерно в 310 особей, и риск вымирания животных все равно считался крайне высоким. В 2015 году оценки риска были снижены. В 2016 году численность нерп была уже на уровне 360 особей.
Нерп стараются всеми силами охранять от воздействия деятельности человека, хотя угрозу для этого животного и его потомства представляет и изменение климата — в малоснежные зимы строительного материала для гнезд может не хватить. Государственное лесное управление Финляндии планирует в рамках программы по охране сайменской нерпы добиться увеличения к 2025 году численности популяции до 400 особей, однако это может произойти еще до этого срока, если сбудется прогноз на 2018 год.
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