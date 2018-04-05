В Бангладеш завершили подготовку фундамента энергоблока АЭС «Руппур»

"Работы идут в соответствии с графиком, и следующим важным этапом станет возведение контурных стен реакторного отделения", — отметил вице-президент АО «Инжиниринговая компания „АСЭ“ (управляющая компания группы ASE) Александр Хазин, слова которого цитируются в сообщении.

Директор проекта со стороны Бангладеш Шаукат Акбар сообщил, что заливка бетона в плиту основания энергоблока №1 успешно завершена и вскоре начнутся аналогичные работы на втором энергоблоке.

Церемония заливки первого бетона на площадке строительства АЭС „Руппур“, ознаменовавшая начало фактического строительства атомной станции, состоялась 30 ноября 2017 года.