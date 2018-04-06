Анатолий Лисицын примет участие в предварительном голосовании перед выборами в Яроблдуму

Как заявил политик, он намерен продолжить работу в федеральном парламенте, где на протяжении десяти лет занимается международными проектами по приведению в порядок воинских захоронений за границей.

«Продолжить работу я смогу только в статусе федерального руководителя, поскольку получить необходимый объем финансовой помощи на местном уровне нельзя. Не хотелось бы закрывать программу. За границей осталось очень много разрушенных захоронений наших солдат», — прокомментировал Лисицын.

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