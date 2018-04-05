Волочкова выложила голое селфи с пляжа

Балерина Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram обнаженную фотографию с пляжа в Таиланде . В комментариях к посту артистка заявила, что испытывает счастье, созерцая красоту «в самых роскошных местах, когда никого нет рядом».

«Какое счастье — созерцать красоту!🙏🏻👍🏼 А в самых роскошных местах это делать еще приятнее, согласитесь?» — написала Волочкова. Пост 42-летней балерины на момент публикации заметки собрал почти восемь тысяч лайков.