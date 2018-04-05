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Волочкова выложила голое селфи с пляжа
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Волочкова выложила голое селфи с пляжа 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Балерина Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram обнаженную фотографию с пляжа в Таиланде. В комментариях к посту артистка заявила, что испытывает счастье, созерцая красоту «в самых роскошных местах, когда никого нет рядом».
«Какое счастье — созерцать красоту!🙏🏻👍🏼 А в самых роскошных местах это делать еще приятнее, согласитесь?» — написала Волочкова. Пост 42-летней балерины на момент публикации заметки собрал почти восемь тысяч лайков.
В марте бывший водитель и помощник Волочковой Александр Скиртач, находящийся в московском СИЗО по обвинению в мошенничестве с деньгами артистки, рассказал о ее финансовом положении. По его словам, у балерины есть 24 квартиры и дом за 244 миллиона рублей.
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