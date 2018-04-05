В Волгоградской области спасли роскошную птицу — поганку

Волгоградской области спасли птицу чомгу, закопавшуюся в снегу и едва не попавшую в пасть к оголодавшим лисам.

— Птицу из семейства поганок нашли на замерзшем озере во Фроловском районе, — рассказывает иеромонах Свято-Духова монастыря отец Василиск. — Готовясь к выводу потомства, птица-потеряшка залетела в глубокий снег и едва не стала жертвой голодных животных. Сердобольные люди заметили замерзающую на льду птицу и принесли ее в ближайший храм.

По словам отца Василиска, приехавшая в Волгоград потеряшка оказалась очень солидной и откормленной.

— Отец Федор позвонил нам и передал птицу через главу района, который как раз ехал в сторону Волгограда. Мы сразу же осмотрели чомгу — взрослый и очень упитанный самец, который должен был уже в этом году гнездиться. Беда этой птицы была лишь в том, что она может взлететь только с водной глади. Мы решили отпустить ее в Волгу, потому что остальные водоемы в то время еще стояли под толстой коркой льда, — вспоминает отец Василиск. — Кстати, о названии. Все удивляются: такая красавица, а поганка. Однажды охотники поймали эту птицу и решили приготовить из нее обед. Сварили, попробовали и выплюнули со словами «Поганка». Из-за того что чомга питается водными растениями, моллюсками и рыбой, ее мясо, действительно, пахнет очень специфически.

Отец Василиск уверен, что вскоре спасенная от гибели чомга встретится со своими сородичами и по зову сердца вернется во Фроловский район.

— Из-за затянувшейся зимы многие птицы едва не стали жертвами льда и глубокого снега, — уверен иеромонах Свято-Духова монастыря. — Мы успели спасти четыре роскошных птицы из семейства поганок.