Журналисты ВГТРК рассказали о нападении охранников на съемочную группу

По данным СМИ, инцидент произошел в Северной столице в ночь на 5 апреля.

Во время съемки сюжета о тестовой разводке моста к журналистам подошли неизвестные в камуфляжной форме. Они потребовали показать разрешение на съемку, но при этом представиться отказались.

После словесной перепалки в ход пошли кулаки. В результате из-за драки снять сюжет не удалось.