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Журналисты ВГТРК рассказали о нападении охранников на съемочную группу
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Журналисты ВГТРК рассказали о нападении охранников на съемочную группу 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Охранники Литейного моста в Петербурге напали на съемочную группу ВГТРК. Об этом сообщается на сайте телерадиокомпании.
По данным СМИ, инцидент произошел в Северной столице в ночь на 5 апреля.
Во время съемки сюжета о тестовой разводке моста к журналистам подошли неизвестные в камуфляжной форме. Они потребовали показать разрешение на съемку, но при этом представиться отказались.
После словесной перепалки в ход пошли кулаки. В результате из-за драки снять сюжет не удалось.
ВГТРК планирует написать заявление в правоохранительные органы.
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