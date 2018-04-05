Журналисты ВГТРК рассказали о нападении охранников на съемочную группу 

Охранники Литейного моста в Петербурге напали на съемочную группу ВГТРК. Об этом сообщается на сайте телерадиокомпании.
По данным СМИ, инцидент произошел в Северной столице в ночь на 5 апреля.
Во время съемки сюжета о тестовой разводке моста к журналистам подошли неизвестные в камуфляжной форме. Они потребовали показать разрешение на съемку, но при этом представиться отказались.
После словесной перепалки в ход пошли кулаки. В результате из-за драки снять сюжет не удалось.
ВГТРК планирует написать заявление в правоохранительные органы.