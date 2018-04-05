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Для электронных площадок, где проводятся госзакупки, установят единые требования
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Для электронных площадок, где проводятся госзакупки, установят единые требования 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Минфин разработал проект постановления Правительства, который предусматривает установление единых требований к электронным торговым площадкам, на которых осуществляются госзакупки. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
«Проект постановления предусматривает установление единых требований к операторам электронных площадок, операторам специализированных электронных площадок, электронным площадкам, специализированным электронным площадкам и функционированию электронных площадок, специализированных электронных площадок», — говорится в пояснительной записке.
В частности, речь идёт о требованиях к аппаратно-программному комплексу, минимальным техническим характеристикам, классу защищённости информации и сохранности информации, содержащейся на таких площадках.
Законопроект также предусматривает дополнительные требования к операторам площадок, которые устанавливают порядок прекращения блокировки денежных средств участников закупок, внесённых в качестве обеспечения заявок, а также требования к порядку проведения процедур, взаимодействию с федеральными органами власти, которые осуществляют контроль в сфере закупок.
«Проектом постановления регламентирован порядок подтверждения соответствия электронной площадки, специализированной электронной площадки, оператора электронной площадки, оператора специализированной электронной площадки единым и дополнительным требованиям», — говорится в документе.
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