Для электронных площадок, где проводятся госзакупки, установят единые требования

Минфин разработал проект постановления Правительства, который предусматривает установление единых требований к электронным торговым площадкам, на которых осуществляются госзакупки. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

«Проект постановления предусматривает установление единых требований к операторам электронных площадок, операторам специализированных электронных площадок, электронным площадкам, специализированным электронным площадкам и функционированию электронных площадок, специализированных электронных площадок», — говорится в пояснительной записке.

В частности, речь идёт о требованиях к аппаратно-программному комплексу, минимальным техническим характеристикам, классу защищённости информации и сохранности информации, содержащейся на таких площадках.

Законопроект также предусматривает дополнительные требования к операторам площадок, которые устанавливают порядок прекращения блокировки денежных средств участников закупок, внесённых в качестве обеспечения заявок, а также требования к порядку проведения процедур, взаимодействию с федеральными органами власти, которые осуществляют контроль в сфере закупок.

«Проектом постановления регламентирован порядок подтверждения соответствия электронной площадки, специализированной электронной площадки, оператора электронной площадки, оператора специализированной электронной площадки единым и дополнительным требованиям», — говорится в документе.