Госкорпорация Ростех традиционно поддерживает донорское движение

Госкорпорации Ростех регулярно проводятся благотворительные акции по добровольной сдаче крови. В этом году мероприятия, приуроченные ко Дню донора в России , поддержат сотрудники свыше 500 предприятий, входящих в Ростех. В рамках таких акций работники Госкорпорации сдадут более 5 тыс. л крови.

Акции по сдаче крови проходят на предприятиях Госкорпорации Ростех в период с марта по июнь 2018 года. Заключительные мероприятия состоятся 14 июня, когда отмечается Всемирный день донора крови.

Во время акций добровольцы — сотрудники предприятий Ростеха сдают кровь и ее компоненты для отправки в различные медучреждения страны, а также принимают активное участие в донорских марафонах. На ряде предприятий действуют корпоративные программы добровольного донорства крови.

ОДК, «Техмаш», «Росэлектроника», «В контур Ростеха входит свыше 700 предприятий, на которых трудятся более полумиллиона человек. Как одна из крупнейших промышленных корпораций страны, мы уделяем повышенное внимание благотворительным инициативам и вносим заметный вклад в развитие массового донорства в стране. В 2018 году в донорских акциях планируют принять участие порядка 8 тысяч сотрудников центрального аппарата Корпорации, наших холдинговых структур и организаций прямого управления, среди которых — КАМАЗ, «Вертолеты России», УВЗ Новикомбанк и другие», — отметил исполнительный директор Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко.

Концерн «Техмаш» принимает участие в донорском марафоне «Эстафета добра», который пройдет в период со 2 по 13 апреля 2018 года при поддержке благотворительного фонда «Подари жизнь», с участием доноров вузов и медицинских колледжей Москвы

Дни донора на КАМАЗе проводятся начиная с 1985 года. В этом году к акции присоединятся 453 работника. Еще свыше 2 тысяч человек поддержат донорские дни на предприятиях холдинга «Вертолеты России» . В «Росэлектронике», специализирующейся на разработке и производстве электронной техники и автоматизированных информационных систем, работают более 100 постоянных участников донорских акций.

Многие сотрудники Объединенной двигателестроительной корпорации ежемесячно сдают кровь на станции переливания. Участие в подобных мероприятиях со стороны некоторых заводов ОДК имеют почти полувековую историю. Например, в НПЦ газотурбостроения «Салют» первые инициативы в этом направлении ведут отсчет с 1977 года. Акции на территории предприятия проводятся четыре раза в год, а всего здесь трудятся более 100 почетных доноров.

Холдинг «Технодинамика» — один из ведущих производителей авиационных агрегатов — также ежегодно организует донорские дни с привлечением большого числа молодежи. Благотворительная акция День донора регулярно проводится на Калининградском янтарном комбинате совместно со станцией переливания крови Калининградской области