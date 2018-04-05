На 7-й Кожуховской улице починили неисправный пешеходный светофор

На 7-й Кожуховской улице выполнили работы по ремонту неисправного пешеходного светофора. Поломку устранили по просьбе жителя Южнопортового района, сообщившего о ней на портал «Наш город».

Проблема была решена через два дня после поступления замечания. Официальный ответ за подписью руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максима Ликсутова был размещен на портале в установленный срок.

«Указанные неисправности в работе светофорного объекта устранены. Устранено короткое замыкание сигнального кабеля», — отмечается в сообщении.

Добавим, что портал «Наш город» был создан для оперативной связи жителей Москвы с органами исполнительной власти. Чтобы оставить сообщение, нужно пройти несложную процедуру регистрации. (вт)