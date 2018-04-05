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Власти Севастополя дадут госконтракты малому бизнесу
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Власти Севастополя дадут госконтракты малому бизнесу 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Правительство Севастополя намерено увеличить долю госзакупок у малого и среднего бизнеса. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Овсянников по итогам выступления президент России Владимир Путина на заседании Госсовета.
«Для сохранения положительной динамики в 2018 году мы, в частности, ставим перед собой цель увеличить долю закупок у малого и среднего бизнеса по государственным контрактам до 35%, долю затрат на медпомощь, оказанную негосударственными организациями — до 10%», — сказал Овсянников. Он рассказал, что правительство сокращает долю предприятий, контролируемых государством — из 29 действующих ГУПов, в настоящий момент преобразовано в акционерные общества 7, в планах на 2018 год — приватизация еще 12 предприятий.
По данным социологического исследования «Оценка состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг региона», половина (из 100 опрошенных предпринимателей) отметила, что состояние конкурентной среды в сфере розничной торговли в Севастополе улучшилось.
Наиболее серьезными административными барьерами в 2017 году для коммерсантов стали получение доступа к земельным участкам и аренде государственного имущества. В то же время 39% не ощущают никаких административных барьеров для ведения своей деятельности.
Напомним, сегодня на заседании Госсовета Владимир Путин назвал условия для прорывного развития страны — экономические свободы и высокий уровень конкуренции.
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