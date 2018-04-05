Производство зерна в Ленобласти планируется увеличить после создания зерновых терминалов

По его словам, в этом году посевные площади под зерновые культуры сократились по сравнению с прошлогодними показателями, но производители могут в дальнейшем увеличить производство зерна, если они смогут реализовать свою продукцию по выгодной цене.

"По зерновым в этом году планируется [засеять] порядка 40 тыс. гектаров — это минус 2,6 тыс. гектаров к уровню прошлого года. К сожалению, зерновой клин уменьшается, но есть четкая уверенность, что в ближайшее время эта история изменится, потому что на сегодняшний день есть два больших проекта по разработке зерновых терминалов на территории Ленинградской области — Усть-Луга и Выборг. Это позволит нашим сельхозпроизводителям получить хорошую цену за зерно и явится стимулом для выращивания зерна", — сказал Малащенко.

"Я коснулся вопроса портов, потому что все отталкивается от потребления. Как только появляется рынок потребления, наши сельхозпроизводители готовы выращивать, но они всегда упираются в реализацию продукции", — сказал глава комитета по агропромышленному комплексу.

В 2017 году урожай зерновых культур в Ленинградской области составил 126,1 тыс. тонн, на 7,4% больше, чем годом ранее.