В Керчи обсудили развитие судостроения

Мэр Керчи Сергей Бороздин рассказал НСН о проведении заседания совета директоров крупных предприятий города. Главной темой встречи стало развитие транспортно-логистического и судостроительного кластеров в Керчи. Во встречи приняли участие руководителями предприятий. В связи с тем, что в Керчи эти области всегда были на особом счету тема для города является особо важной и актуальной, подчеркнул глава города.

По словам мэра, сегодня муниципальное образование заинтересовано в развитии судостроительной отрасли и портового хозяйства, промышленных предприятий, возрождения рыбохозяйственного комплекса, развитии транспортного и транспортно-логистического комплекса, создании круглогодичных рабочих мест и повышении инвестиционной привлекательности округа. Сергей Бороздин также добавил, что администрация города, в рамках своих полномочий, готова рассматривать предложения в оказании содействия и реализации инвестиционных проектов в том числе и местным предприятиям.