Во Франции умер один из первых соратников де Голля по Сопротивлению Констан Энгельс

Флоранс Парли. ПАРИЖ, 5 апреля. / ТАСС /. Ветеран Второй мировой войны, один из первых соратников генерала Шарля де Голля по движению французского Сопротивления, кавалер ордена Освобождения Констан Энгельс ушел из жизни в возрасте 97 лет. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении министра вооруженных сил Франции

Как отмечается в заявлении, министр «со скорбью восприняла известие о кончине Констана Энгельса, соратника Освобождения, 3 апреля в возрасте 97 лет». «Констан Энгельс был одним из первых, кто откликнулся на призыв генерала де Голля в июне 1940 года. Он воплощал в себе мощную волю к свободной жизни, дух отваги и сопротивления, который спас честь Франции», — говорится в сообщении минобороны

Отважный артиллерист

Констан Энгельс родился в 1920 году в городке Эсен в бельгийской Фландрии в семье инженера. По его стопам он и собирался пойти, поступив в Горную школу в Бельгии . С началом Второй мировой войны вся семья бежала от наступления германских войск во французский Дюнкерк , откуда молодой Констан перебрался через Ла-Манш в Великобританию . Там он почти сразу вступил в ряды Свободных французских сил генерала де Голля.

В составе войск «Свободной Франции» он участвовал в боевых действиях в Африке и на Ближнем Востоке. В 1942 году его перевели в Ливию , где он принял участие в битве при Бир-Хакейме, которая стала одним из первых заметных успехов французских подразделений. В этом бою Энгельс получил серьезное ранение ноги, несмотря на которое еще два часа без медицинской помощи продолжал сражаться.

От ран боец оправлялся в военном госпитале в Бейруте , где его навестил лично Шарль де Голль, вручив ему Крест Освобождения. Вернувшись в строй, Энгельс принял участие в других сражениях в Сирии и Африке, после чего был переведен на работу в главный штаб «Свободной Франции» под началом генерала Мари-Пьера Кёнига.

После войны кавалер ордена Освобождения демобилизовался и вернулся к изучению физики и инженерного дела, после чего поступил на работу в Комиссию по атомной энергии при минобороны Франции. «Его образцовый жизненный путь — это путь человека, который не отступил ни перед необходимостью действовать, ни перед ранениями. Это путь человека, который выбрал для себя Францию и написал одну из страниц ее истории», — отмечается в заявлении Парли.

В живых остались семеро

С уходом ветерана число оставшихся в живых кавалеров ордена Освобождения сократилось до семи человек. Эта награда была учреждена де Голлем в период Второй мировой войны, чтобы отмечать тех, кто проявил отвагу в борьбе за свободу Франции. С января 1941 по январь 1946 года отличия удостоились 1083 участника антифашистской борьбы, из них 271 — посмертно. Наградой также были отмечены пять городов и 18 воинских формирований, включая авиаполк «Нормандия — Неман ».

Дуайт Эйзенхауэр. После января 1946 года награждения этим орденом во Франции не производились. Основатель ордена, генерал де Голль оставался его великим магистром до кончины в ноябре 1970 года. Награды были удостоены король Великобритании Георг V, Уинстон Черчилль