Кузнецова просит главу СК РФ проверить интернат в Подмосковье после обращения педагога

"Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова обратилась к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой проверить на предмет признаков составов преступлений деятельность ГБОУ Московской области «Хотьковская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», — говорится в сообщении на сайте детского омбудсмена.

В нем указывается, что ранее в адрес детского омбудсмена поступило обращение одного из педагогов Хотьковской школы-интерната, в котором сообщалось о множественных нарушениях прав воспитанников интерната. «Так, например, указывается, что работающая в школе психолог с 2014 года имела интимные отношения с одним из воспитанников, которому на тот момент было 14 лет. Как только воспитаннику в 2017 году исполнилось 18 лет, психолог заключила с ним брак», — информирует сайт детского омбудсмена.

В сообщении говорится, что следователи уже проверяют информацию «о побоях а также насильственных действиях сексуального характера в отношении воспитанников, которые, по данным следствия, также имели место в интернате и привели к наступлению беременности несовершеннолетних подопечных». «Преступления против половой неприкосновенности детей требуют принятия самых жестких мер», — приводит сайт слова Кузнецовой.