Сами выбросили: в ростовском филиале «Почты России» рассказали, как платежки оказались на свалке

Платежки, которые увидел утром 5 апреля житель улицы Каширской на местной свалке, предназначались жильцам общежития завода ГПЗ-10. В отделении « Почты России » 161.ru сообщили, что квитанции были доставлены, и их выбросили либо сотрудники общежития, либо сами жильцы.

— «Почта России» не имеет отношения к произошедшему. Вся корреспонденция предназначалась в один адрес — на Каширскую, 8/3, общежитие завода ГПЗ-10. Мартовские квитанции «ТНС энерго Ростов-на-Дону» доставили всем жителям, это подтвердил комендант общежития, — рассказала руководитель отдела по работе с обращениями Ирина Ачакова.

Большая часть найденных квитанций — уведомления о взносах за капитальный ремонт. Их доставляют курьеры «Фонда капремонта» и «Информационно-вычислительного центра ЖКХ».

— Письма доставили в общежитие завода, после этого их выбросили, предположительно, жильцы или сотрудники общежития, — считают в «Почте России».

Похожий случай произошел в январе, тоже на Западном, в районе улицы Магнитогорской. Тогда на свалку выбросили 102 письма. В «Почте России» рассказали, что все квитанции распечатали заново и доставили по адресам.