Глава «Мемориала» о причинах оправдательного приговора Дмитриеву: «Русские своих не бросают»

«Решение суда можно связать, во-первых, с невиновностью Дмитриева , потому что, если бы можно было за что-то зацепиться, зацепились бы. И во-вторых, конечно, с общественным резонансом. Это та самая ситуация, когда русские своих не бросают. Вот конкретный пример».

Приговор суда Петрозаводска правозащитник назвал «почти торжеством справедливости».

«По современным российским стандартам, когда человека оправдывают частично или дают ему срок до отбытого, когда вроде бы и следствие не зря работало, и человеку дальше сидеть не надо — это почти что торжество справедливости. Справедливость вроде бы восторжествовала, но в специфической российской версии. Когда суд всё-таки не может целиком оправдать человека и всё-таки показать, что те, кто получал деньги и получал поощрения от начальства в ходе этой «замечательной» работы, делали грязное дело. Поэтому такой половинчатый приговор».

«Главное, Дмитриев продолжит заниматься своим делом. Нашим делом. Потому что судьбы наших сгинувших предков — это общероссийское дело. Юрий Дмитриев — это человек, важный для всей России . Карелия — это такое место, где лежит соль земли русской. Не только русской, но и украинской, польской, какой только не. Потому что здесь, у Беломорканала расстреляны, в том числе заключённые Соловецких лагерей. Дмитриев искал и нашёл могилы этих людей. Тех, кого советская власть считала жесточайшими своими врагами — офицеров, священников, просветителей, учёных и тех, кто лёг в эту землю».