Дорожную разметку обновят в Первомайском

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Специалисты проведут работы по обновлению разметки на объектах дорожного хозяйства на территории Первомайского. Об этом 4 апреля рассказали в администрации поселения.

— На 2018 год запланирован большой объем работ по благоустройству и капитальному ремонту. Обновление разметки начнется сразу после ремонта дорог. Всего на территории Первомайского будет отреставрировано 12 ОДХ, в том числе в поселке Птичное, — рассказал заместитель главы администрации поселения Эдуард Темнов.

Он добавил, что работы по обновлению разметки планируется начать в июле. Кроме этого, стартовал конкурс проектов по ремонту парковочных карманов.