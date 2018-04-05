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Молодые парламентарии Троицка организуют экоквест
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Молодые парламентарии Троицка организуют экоквест 

Префектура ТиНАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
Молодежная палата Троицка организует экоквест на территории городского округа. Информацию об этом 5 апреля сообщили в объединении.
— Такое мероприятие мы решили провести впервые. Оно будет посвящено Дню труда. На данный момент наши активисты продумывают план квеста. Предполагается, что окончательный сценарий будет утвержден к 15 апреля. Хотим привлечь к этому мероприятию как детей, так и взрослых, — прокомментировали представители Молодежной палаты Троицка.
Они добавили, что во время квеста жителям городского округа предстоит пройти несколько испытаний. На некоторых этапах участникам будет необходимо проявить смекалку, ловкость и свои творческие способности.
Тематическое мероприятие запланировано на вторую половину апреля.
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