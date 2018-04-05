Молодые парламентарии Троицка организуют экоквест

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Молодежная палата Троицка организует экоквест на территории городского округа. Информацию об этом 5 апреля сообщили в объединении.

— Такое мероприятие мы решили провести впервые. Оно будет посвящено Дню труда. На данный момент наши активисты продумывают план квеста. Предполагается, что окончательный сценарий будет утвержден к 15 апреля. Хотим привлечь к этому мероприятию как детей, так и взрослых, — прокомментировали представители Молодежной палаты Троицка.

Они добавили, что во время квеста жителям городского округа предстоит пройти несколько испытаний. На некоторых этапах участникам будет необходимо проявить смекалку, ловкость и свои творческие способности.

Тематическое мероприятие запланировано на вторую половину апреля.