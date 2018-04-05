У Минфина появились замечания к документу о страховании пассажиров такси

Минфин России поддерживает инициативу об обязательном страховании пассажиров такси, но с замечаниями. Об этом сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев. «Мы инициативу поддерживаем, по законопроекту написали большое количество замечаний», — передает его слова ТАСС

Депутат Аксаков сообщил в понедельник, что Минфин России одобрил проект, а также отметил, что такси сегодня является единственным видом транспорта, который не включен в систему обязательного страхования перевозчиков. Сейчас таксисты обязаны получать только полисы ОСАГО, по которым выплаты за вред жизни и здоровью ограничены 500 тысячами рублей.