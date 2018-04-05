Ещё
У Минфина появились замечания к документу о страховании пассажиров такси
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

У Минфина появились замечания к документу о страховании пассажиров такси 

Российская Газета 1 час назад
Минфин России поддерживает инициативу об обязательном страховании пассажиров такси, но с замечаниями. Об этом сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев. «Мы инициативу поддерживаем, по законопроекту написали большое количество замечаний», — передает его слова ТАСС.
Инициатива о страховании пассажиров такси была предложена в конце марта депутатами Сергеем Жигаревым, Анатолием Аксаковым, Александром Старовойтовым и Александром и Дмитрием Савельевым.
Депутат Аксаков сообщил в понедельник, что Минфин России одобрил проект, а также отметил, что такси сегодня является единственным видом транспорта, который не включен в систему обязательного страхования перевозчиков. Сейчас таксисты обязаны получать только полисы ОСАГО, по которым выплаты за вред жизни и здоровью ограничены 500 тысячами рублей.
Российская Газета: последние новости
СЭГЗ потратит более полумиллиарда рублей на техперевооружение Британская полиция опубликовала заявление Юлии Скрипаль Российский рынок интернет-торговли превысил триллион рублей
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Юлия Скрипаль ответила на предложение РФ о помощи123
Клиентов Сбербанка атаковал опасный вирус31
Юлия Скрипаль заговорила414
На Украине нашелся танк-мутант118
В России введут новую меру пресечения112
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
02:40
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
В мире Происшествия
00:56
В Ставропольском крае упал вертолет
Происшествия Войска
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
01:14
Разыграли сами себя
Общество
00:36
Раскрыто содержание звонка солистки The Cranberries
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
00:16
Пару сбило насмерть во время занятий любовью
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение