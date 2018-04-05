Открытки и корзинки для пасхальных угощений создадут на мастер-классах недалеко от Савеловского

Тематические пасхальные занятия по рукоделию устроят 7 апреля в центре социальной помощи семье и детям «Хорошевский». В них смогут принять участие как юные мастера, так и их родители.

— Жители нескольких районов САО, включая Савеловский, смогут попробовать себя в роли мастеров пасхальных сувениров. Желающие распишут яйца, сделают подставки и корзинки, выполнят разнообразные подарки родным и близким, открытки и не только, — сообщила представитель центра Татьяна Кайдаш.

Кроме того, для гостей будет организовано чаепитие. Возрастных ограничений нет, вход свободный. Начало в 12.00.

ЦСПСиД «Хорошевский» расположен по адресу Магистральный переулок, дом 7, корпус 2. (мю)