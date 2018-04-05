Педагоги МГОДШИ «Кусково» приняли участие в методических чтениях

В понедельник, 2 апреля, концертмейстеры МГОДШИ «Кусково» стали участниками методических чтений «Современное искусство пианиста-концертмейстера: вопросы теории и практики». Чтения были организованы в рамках Единого методического дня и проходили на секции концертмейстеров методического объединения ВАО-2.

Программа чтений была весьма разнообразной. На мероприятии освещались вопросы специфики деятельности концертмейстера в России и других странах, активно обсуждались проблемы, касающиеся особенностей ансамблевого взаимодействия концертмейстера с народными струнными инструментами, в том числе домрой, гуслями и балалайкой. Кроме того, был поднят вопрос своеобразия концертмейстерской работы в классе духовых инструментов, а конкретно трубы и саксофона.

Опытные концертмейстеры МГОДШИ «Кусково» Н. А. Котлярова, Е. А. Никулина, А. В. Адигамова, Е. А. Логвинюк и Э. Б. Болдышева выступили на данных чтениях с методическими сообщениями, а также исполнили несколько музыкальных произведений вместе со своими юными подопечными — учащимися школы.